VIROL-i juhatuse esimehe Einar Vallbaumi kõne Eesti vabariigi aastapäeva vastuvõtul Haljala rahvamajas

Mõne kuu pärast möödub 100 aastat meie põhiseaduse vastuvõtmisest. Selles on kirjas meie riigi muutumatu tuum, aluspõhimõtted ning põhiõigused. Sellel seisab meie riik ja selle igapäevane toimimine.

Tartu rahuleping ja Eesti Vabariigi põhiseadus on meie riigi kõige tähtsamad dokumendid. Mõlemaid püütakse raputada. Ühte kahtluse alla seada ning teisel piire katsetada.

Vahetult enne Tartu rahu aastapäeva avaldas Vene saatkond Eestis Vene välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova seisukoha, mille järgi on seoses Eesti kuulumisega 1918-1940 NSV Liidu koosseisu, kaotanud oma jõu ning on seega kehtetu. Zahharova on eiranud tõsiasja, et Eesti ei ole kunagi vabatahtlikult oma iseseisvusest loobunud ega liidu liikmeks vabadel alustel astunud. Seetõttu ei saa Tartu rahulepingu kehtivust kahtluse alla seada.

Nimetatud lepingut on varasemaltki korduvalt püütud kõigutada, ent asjatult. See leping on meie garantii ja tugisammas, mida oleme kohustatud iga hinna eest kaitsma!

Ka põhiseaduses sätestatud põhimõtteid oleme kohustatud iga hinna eest hoidma. Vastasel juhul kaotaks põhiseadus oma tugevuse, tõsiseltvõetavuse ning kindluse. Sellega õõnestaksime ise riiki, mille osaks me oleme. See oleks aga suurim rumalus.

Põhiseaduse preambulis on kirjas, et põhiseaduses sätestatud põhimõtted “on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade”.

“praegustele ja tulevastele põlvedele” - see tähendab seda, et me ei saa lähtuda vaid iseendist! Me peame tegutsema ka nende huvides, kes veel ei ole sündinud. Me ei tohi jätta neile halvemat olukorda, milles elame meie ise.

Eelkõige on see küsimus keskkonnast, kuid mitte ainult. Põhiseaduses on sätestatud, et Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Arutu fossiilkütuste kasutamine on toonud kaasa kliimaprobleemid, millega me juba praegu silmitsi seisame, ent mille tagajärgi saavad suuremalt tundma just järeltulevad põlved. Meie kohustus on asendada keskkonda kahjustavad ja ühel hetkel otsa lõppevate ressursside kasutamine vähem saastavate vastu. Eesti on valmis võimaliku tuumajaama rajamisega seotud aruteludeks, võtmaks maha kahtlused ja hirmud. Teema on oluline meie kõigi jaoks, peame sellega üheskoos edasi minema.

Kohustus tagada praegustele ja tulevastele põlvedele põhiseaduslike põhimõtete kindlustunne ei seisne vaid kliimast tulenevates probleemides, ressursside arutus raiskamises, vaid ka kultuursuse ja põhimõtete tugevuse küsimuses.

Sellest tulenevalt peaks eelkõige riigis olulist rolli kandvad institutsioonid ja ametid vastama küsimustele:

kuivõrd on põhjendatud ja õigustatud põhiseaduses kirjutatud presidendi institutsioonile sätesatud funktsioone isiklikest ambitsioonidest ja poliitilistest eelistustest tulenevalt laiendada? Kas ohuks põhiseaduslikule korrale on legitiimne valitsus või hoopis võimupiire kompav president, kes põhiseaduses sätestatud funktsioone korduvalt ületab ning sellega õigustust ja teed rajab ka enda järeltulijatele?