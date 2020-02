Rekord: Maratoonar Moonika Pilli jooksis ööpäevaga 194,452 kilomeetrit

Taustajõuna kaasas olnud ülipikkadele jooksudistantsidele keskendunud kadrinlane Cris Poll rääkis, et sisetingimustes toimuv võistlus on suurepäraselt organiseeritud ja korraldus väga hea.

24 tunni ultrajooksul antakse päeval kell 12 start ja jooks kestab järgmise päeva keskpäevani. "Kui palju keegi pause teeb - magab, sööb ja puhkab - on igaühe enda otsus. Võidab see, kes kõige rohkem kilomeetreid läbib. Tegime Moonikaga mõned taktikalised pausid," rääkis Cris Poll.

Jooksumehel jagus tublidele naistele kiidusõnu. "Eesmärk oli tagasihoidlikum kui lõpptulemuse kujunes. Moonika ise on ka väga rahul. See on väga tugev tulemus, tehke järgi," ütles Cris Poll.