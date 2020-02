Klõpsa kodukihelkonna ilusad hetked ajalukku

Fotokonkursi "Minu kihelkond" eesmärk on täiendada Eesti Rahva Muuseumi fotokogu jäädvustustega nüüdisaegsest kihelkonnaelust. Fotokonkursile on osalema oodatud kõik, kes kodukihelkonda kalliks peavad ja sealset elu jäädvustada soovivad. Piltide esitamiseks on jäänud aega vaid nädal.