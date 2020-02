Saksamaa võrkpalliliigas on põnevus laes, Juhkami koduklubi võitis

"Hea on näha, et mängupilt on muutunud kindlamaks ja meeskonna esitused on oluliselt paremad kui kuu tagasi," rääkis Martti Juhkami. "Loomulikult on hea meel ise tagasi platsil olla. Kuna tegin reedel alles esimese treeningu täies mahus kaasa, siis läheb tippvormi jōudmisega natukene aega, aga see on ka loomulik asjade käik. Õla seisukord läheb järk-järgult paremaks ja loodame meeskonnaga vōitude rivi kasvatada."