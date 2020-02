Matkaselle ootasid hernesupp ja vastlakukkel

Kõik matkasellid olid oodatud Porkuni koolis, kus neile pakuti hernesuppi, vastlakuklit ja kuuma teed. "Homme on ju vastlapäev," sedastas koolimaja matkalisi vastu võtnud Liia Alling.

Helgi Lindeberg Uudekülast rääkis, et sõitis kohale rattaga ning ei tulnud otse, vaid Loksaküla kaudu, et rohkem trenni saaks. "Kui suusatada oleks saanud, siis oleksin otse tulnud," lausus ta.

Naise sõnul on Eestimaa sünnipäeval igati tore ennast veidi liigutada. Eriri veel, kui ilm on ilus ja päikesepaisteline. Isegi suhteliselt tugev tuul väga ei häirinud.

"Meiesuguseid vastuvõtule ei kutsuta ja matk on täiesti tore alternatiiv," rääkis Lindeberg, kes on Porkunisse korraldataval vabariigi aastapäeva matkal osalenud aastaid. "Ainult mullu jäi tervise tõttu vahele," tähendas Helgi Lindeberg

Liia Alling rääkis, et matkal osalejate arv küünib päeva lõpuks kindlasti kolmekohaliseks ning osalejate poolt läbitud kilomeetrite arv ulatub üle tuhande. "Inimesed alles hakkavad tulema," lausus ta enne keskpäeva. "Kirsimari on 200 portsu valmis pannud, loodame, et jätkub," lisas Alling.