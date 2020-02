Sportlased kannavad Eestit südames, aga mitte ainult

Korvpallur Kiur Thomas Vehmanen, kellel on käsil esimene hooaeg Soome valitsevas meistermeeskonnas Kauhajoe Karhu Basket, lausus, et Eesti sünnipäeva tähistamisest on asi suhteliselt kaugel. "Ega mul väga tähistada ei lasta, sest hommikul ja õhtul on trennid ja seal vahel satsiga lõunasöök," kõneles rakverlane. "Korraks tuli ikka juttu, et täna on Eesti sünnipäev ja siis proovisime kamba peale meie jänkidele muu hulgas selgeks teha, kus Eesti on. Õhtul hakkan asju pakkima, et siis homme juba suund Eestile võtta."