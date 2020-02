President Kersti Kaljulaidi kõne vabariigi aastapäeva vastuvõtul

Tänu julgeolekunõukogu liikmekohale on maailma kriisid meie ühiskonnas rohkem kõne all. Loodetavasti mõistame seeläbi kodus üha paremini, milline õnn on niisugune rahu ja julgeolek, mis on tänasel Eestil.

Head sõbrad,

me oleme harjunud, et meie maailm on ilus, mitmekesine ja liigirikas. Vargamäel kasutada olnud tehnoloogia – peamiselt labidas Sauna-Madise mõhnalistes kätes, Krõõda või Mari hell puudutus palavikus lapse laubal – ei suutnud looduse loomingut, ümbritsevat keskkonda, paraku ka inimese elu teistsuguseks teha.

Täna me muidugi suudame. Aga nüüd tahame me võimatut – muuta omatahtsi seda, mis meile vaja ja teha seda nii, et samal ajal looduse looming seal, kus see meile oma algses puutumatuses meeldib, ikkagi alles jääb. Nii ei saa. See on võimatu.

Andrese moodi tuleb meie põlvkonnal tööd teha, et järgmistel põlvkondadel ei oleks vaja küsida: „Kuidas te julgesite?“. See on raske, paiguti lootusetuna tunduv võidujooks ajaga. Võidujooks muidugi selle nimel, et päästa Maa sellisena, nagu me seda tunneme ja vajame. Aga ka võidujooks selle nimel, et olla esimeste ja nutikamate kohanejate hulgas.

Meil on Vargamäe Andresega võrreldes oluline eelis – meie lapsed lausa nõuavad, et me kõvasti vaeva näeksime ja elusa ning ilusa maa tööstusajastu saastast puhastaksime. Vargamäe lastel oli soovi korral, kuhu minna. Meie omadel ei ole.

Meie lähimad partnerid, kellega toimetame ühisel energiaturul – Põhjamaad – on otsustanud, et nendest saab piisavalt puhast energiat tootev ja isegi eksportiv regioon. Eestil on piisavalt energiaühendusi põhja ja lõunasse, et muutuda passiivselt kliimaneutraalseks. Aga miks me peaksime selles muudatuses leiduvad võimalused kasutamata jätma?

Kui me juba oma energiasüsteemi ümber kujundame, saame kindlasti parandada ka varustuskindlust. Meil oli õnne – sügisene torm Võrus lõppenuks palju hullemini, kui õues oleks olnud käre külm. Aga meie kriisideks valmisoleku plaan seisab juba mitmeid aastaid põhimõtteliselt sahtlis, rahatuna.

Kulutuste järgi SKTst ja meie Kaitseväe arengukavast tulenevalt suudab Eesti ennast kindlasti kaitsta liitlasvägede saabumiseni ja edasi nende toel. Pudelikael on kardetavasti täna hoopis mujal. Kuidas saada hakkama kui tankla, kust võiks tuua kütust haigla generaatorile, ei tööta, sest elektrit ei ole?

Riigina suhtume oma tulevikukatsumustesse ikka nagu rohutirts, kes talvevaru kogumise asemel muretult siristab. Võib-olla on meie läheduses mõni abivalmis sipelgas, mine tea, aga suurema ulatusega looduskatastroofi puhul on oht, et sipelgatel meie piirkonnas on täpselt samal ajal vaja täpselt sama varustust.