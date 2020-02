Avariisse sattunud päästjad on endiselt haiguslehel

Nelja vigastatud päästja seas oli ka üks naisterahvas. Janno selgitas, et ta on vabatahtlik päästja, kes tol hetkel kuulus komando koosseisu.

Väljakutsele reageerinud põhiauto sõitis libeda maantee tõttu teelt välja ja rullus üle katuse. Avariis said viga kõik neli kabiinis olnud päästjat. Kiirabi viis kaks pritsimeest Põhja-Eesti regionaalhaiglasse, ülejäänud kaks Rakvere haiglasse.

Kõik neli päästjat on nüüdseks haiglast välja saanud, küll aga oli laupäevase Virumaa Teataja uudises "Põhiauto purunemine seab Rakvere päästjad keerulisse olukorda" väärinfo, et nad on taas rivis. Autor palub vabandust.