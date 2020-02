Kas teeehituse peatas ilm või võlad?

Aaspere–Haljala teelõigu ehitus seisab alates veebruari algusest. Peatöövõtja AS Merko Ehitus kinnitab, et tegemist on tehnoloogilise pausiga, kuid samas tunnistab, et üks nende alltöövõtjatest, OÜ Teearu Grupp, on kohalikele veofirmadele võlgu.