Pidupäeva varjutas lähisuhtevägivald

Satsi sõnul oli ka juhtumeid, mille osalised olid kained, aga paraku lahendati omavaheline tüli füüsilise vägivallaga. "Mul on hea meel tõdeda, et kõrvalised inimesed on hakanud üha rohkem märkama füüsilist vägivalda ning sellest teavitatakse ka politseid," sõnas maakonna politseijuht. "Julgustan inimesi lähisuhtevägivalla kahtluse korral sellest kindlasti teavitama ka politseid, sest me kõik saame olla märkajateks ja abistajateks ning üheskoos kannatanule vajalikke teenuseid ja tuge pakkuda."