Politsei korraldas ulatusliku jahi roolijoodikutele

Teisipäeva hommikul korraldati samuti politseireid "Kõik puhuvad". Kontrolliti 431 sõidukijuhti, neist kolm olid alkoholi tarvitanud. "Mul on väga kahju, et endiselt liigub meie teedel liiga palju alkoholi tarvitanud sõidukijuhte, kes ei mõtle enda lähedastele ja panevad sellise riskeeriva käitumisega ohtu nii iseenda kui ka teiste tervise," sõnas Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse juht Tauno Lempu. Ta viitas asjaolule, et teisipäeva hommikul oli mitu juhti jätnud enda sõiduki esiklaasi jääst puhastamata. Politsei keelas neil edasi sõitmise seni, kuni nad olid seda teinud.