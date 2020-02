Mandragora restauraatorid Jaak Sarap (vasakul) ja Evald Kask on Käsmu kiriku lühtrit taastades teinud tihedat koostööd muinsuskaitsjate ja Käsmu kirikuõpetajaga. Lühtril on säilitatud võimalikult palju originaalset värvi, kullatist ja detaile. Üks lühtri sektsioon on taastatud, teistega töö veel käsil.

FOTO: Margus Ansu