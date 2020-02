Balletigala viib veealusesse kuningriiki

Tellijale

Anne Nõgu sõnul tulevad balletiõppurid Rakveresse galale hea meelega, sest tantsu õppimine ja lihvimine on väga suur töö, esinemisvõimalusi aga napilt. “Meie mõte on anda neile võimalus tulla oma numbritega välja enne kevadisi konkursse ja lõpueksameid, et lapsed ja vanemad näeksid, kuhu on võimalik jõuda, kui tahad,” rääkis Nõgu. “Koolitame ka publikut mitte kartma balletti,” lisas ta.