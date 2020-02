Vahe vaade “Rakvere romaanile”

Kui soome kirjanik, tõlkija ja kirjandusteadlane, kuus Jaan Krossi teost soome keelde vahendanud Juhani Salokannel pälvis kümme aastat tagasi Virumaa kirjandusauhinna monograafia “Jaan Kross” eest, nimetas ta, et üks tema meelisraamatuid Krossi loomingus on “Rakvere romaan”: “Seal on küll põnevust, aga see on kurvameelne, seal on mingi udu või vine. See on meeldinud minule väga.”