Ilm ja peod mõjutasid vastlakuklimüüki

Päts OÜ esindaja Kaja Hallik ütles, et eile juhtus mitmel korral nii, et kliendid astusid kohvikusse ja imestasid, mis toimub, et tuba on rahvast täis. "Siis sai rõõmustada inimesi, et on vastlapäev. Tähtpäevad olid nii järjestikku, et inimesed ei adunud enam nii hästi, et üks pidu lõppes ja järgmine algas uuel hommikul," rääkis Kaja Hallik.