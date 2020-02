Rain Veidemani ärevad päevad Itaalias: koroonaviirus pani korvpallimängud pausile

Esmalt teatas Itaalia korvpalliliit, et nad tühistavad ja lükkavad määramata ajaks edasi kõik Itaalia tippliigade mängud. Sellise otsuse tingis saapamaa põhjaosas üha enam leviv koroonaviirus, millesse on nakatunu üle kolmesaja ning surnud üksteist inimest.

Otsus puudutab paljusid Itaalias korvpallimänguga leiab teenivaid eestlasi, teiste hulgas Rain Veidemani. Kolmapäeva keskpäeval ennast treeningule minema sättinud pallur märkis, et erinevalt Põhja-Itaalia korvpallimeeskondadest lubatakse tema koduklubil treeninguid läbi viia. "Meil siin lõunas lubatakse trenni teha ja asi pole nii hull, aga põhjas on osades kohtades täitsa ära keelatud. Mõnel pool saali küll lubatakse, aga riietusruume ei tohi kasutada. Mängud on jah kõik ära keelatud," kõneles Veideman.

Itaalia esiliiga korvpalli meistrivõistluste põhiturniiri viimane mäng pidi samaaegselt konverentsi ülejäänud meeskondade matšidega toimuma Rooma meeskonnal eeloleval pühapäeval Napolis. "Meil jääb tegelikult kohe kaks mängu vahele, sest homme pidime mängima Itaalia karikavõistluste raames," lisas Rain Veideman. "Ei kujuta ette, mis nüüd ette võetakse ja kui kauaks mängud edasi lükatakse. Mingi jutt käis siin läbi, et võib olla lõpetatakse üldse kogu hooaeg ära - keegi ei lange liigast välja ega tõuse üles. Meie klubi jaoks oleks see hea variant."

Läänevirulase tiimi mängumehed said lisaks kohtumiste määramata ajaks edasi lükkamise uudisele teisipäeval veel teisegi sõnumi: klubil vahetus peatreener. Rooma meeskonna peatreeneri postile edutati senine abitreener Damiano Pilot. "Sellel otsusel polnud mingit seost korvpalliga ja sellega, et me liigas tappa saime. Peatreener ja klubijuhid läksid lihtsalt omavahel tülli," selgitas Veideman itaallaste temperamentset asjaajamist.