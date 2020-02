Kuidas külmetusest üleöö vabaneda?

Külmetuse esimesed sümptomid on kurguvalu ja sügelus ninas. Nende sümptomite saabumisel tuleks kohe alustada raviga. Külmetushaigus võib inimese mitmeks päevaks voodisse aheldada ja selle ennetamiseks või ületamiseks on võimalik koduste vahenditega palju ära teha.

Sööge küüslauku, sest küüslauk on tugev antioksüdant, millel on antimikroobne, antibiootiline ja viiruseid hävitav toime. Küüslauk aitab leevendada hingamisteede paistetust kinnise nina korral. Külmetusega tasub iga paari tunni tagant süüa tükike küüslauku.

Üks ebatavalisem meetod on panna voodisse jalga märjad sokid. Esmalt tuleb jalad kuumas jalavannis üles soojendada ning seejärel jahedad märjad sokid jalga tõmmata. See stimuleerib vereringet ja aitab vähendada külmetuse kestust, unehäireid ja peavalusid. Jaheda toimel juhib keha jalgadesse rohkem verd ja nii paraneb verevarustus, ilma et tõuseks vererõhk. See tähendab, et paraneb toitainete ringlus ja mürkainete väljutamine käib kiiremini.