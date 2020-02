Hobune läks kõrtsi peremeest otsima

Ilmselt enam-vähem samal ajal, täpsemalt laupäeval kella nelja paiku pärastlõunal, leiti linna metsast Tartu tänava lõpus kuuse alt läbilastud peaga noormees, kes, nagu hiljem selgus, oli Tallinnas ilmuva sotside ajalehe Rahva Sõna korrektor Kaarel Vettik. Noormees oli puu all poolistukilasendis ja hoidis kramplikult käes suurekaliibrilist sõjaväerevolvrit. Väliselt ei olnud laibal laskejälgi märgata, selgus, et kuul oli lastud suhu.

Ka soovitas Kaarel Vettik oma keha mitte lahata, sest sellest sündinuks vaesele riigile asjatuid kulusid. Kiri, mis kandis 16. veebruari kuupäeva, lõppes ümbrikule tehtud pliiatsikirjutisega, kus tervitati kõiki tuttavaid ja öeldi, et “just praegu, just praegu lasen end maha”.

Sepa juures võeti samuti mõned punnsuutäied, ja kui järgmise päeva varahommikul kodu poole sõitma hakati, selgus, et kraam on vankrist kadunud. Konstaablile anti asjast teada ja too käis kolmel kahtlasel tegelasel “külas” ning ühe juurest leiti tühi Kristallkümmeli pudel, mille kaevumeister omaks tunnistas.

Kummaline on aga see, et paar päeva hiljem ilmusid ülejäänud varastatud asjad öösel konstaabli ukse taha. Oli talveaeg ja ilm lõpuks külmaks läinud, nii et küllap olid kaladki veel täiesti kõlblikud.