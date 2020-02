Kiri: tunnustuse vastuvõtmine näib kohatu

Minule elutöö preemia andmise kohta pean vajalikuks öelda, et olin rõõmsalt üllatunud ja tänan tunnustuse eest, eriti neid, kes mind esitasid ja kes otsustasid. Varem on minu tööd tunnustatud korduvalt maakonnas ja 2011. aastal andis president mulle Valgetähe teenetemärgi. Et ükski prohvet pole üldjuhul kuulus omal maal, on seda rõõmustavam saada tunnustus koduvallalt.