Agressiivne koer lõi mehele hambad säärde

Mehe sõnul päästis teda koera haardest üks naine, kes autoga juurde sõitis ja signaali andis. Seepeale lasi koer oma ohvri lahti ja põgenes. “Unustasin naist tänada ja tema nime küsida,” kahetses mees. Teda rünnanud koera omanikku ta ei tea. Küll aga tegi ta juhtunu kohta politseile avalduse ja sai vastuseks, et asi on menetlusse võetud. Vastates küsimusele, mida ta ootab-loodab politseilt, viitas mees asjaolule, et tema asemel võinuks olla laps. “Ei taha kohe mõeldagi, mis siis oleks saanud,” sõnas ta. Samas hoidus mees koera süüdistamast, kuid ei välistanud, et sama koer võib kedagi veel rünnata. Mees vihjas, et sel koeral oli rihm kaelas, mis annab alust oletada, et tal on kuskil kodu ja peremees või perenaine. Mehe hinnangul võiksid koeraomanikud oma neljajalgsel rohkem silma peal hoida.