Oleg Grossi lubatud 100 000 ei päästnud Rally Estoniat

Oleg Gross viibib välismaal puhkusel ja telefoni teel teemat kommenteerida ei soovinud. “Mul on praegu kõik Eesti ­spordiajakirjanikud kukil,” tunnistas ta tunnikest pool pärast seda, kui oli ajakirjandusele saatnud oma kirjaliku pöördumise, kus lubas tüli põhjuseks olnud 100 000 eurot omast taskust maksta. “Mul on rääkida palju, see teema ei ole nii mustvalge, kui on kommunikeeritud. Aga saage palun aru: ma ei taha, et mu sõnu väärtõlgendataks või millestki valesti aru saadaks. Kui peagi koju tulen, olen valmis rääkima.”