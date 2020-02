Tamsalust Neerutisse jääb sel talvel suusatamata

Ehkki värskelt maha sadanud lumi loob kena talvetunde, on korraldajate sõnul seni valitsenud vihmased ja soojad ilmad olnud maratoni ettevalmistamiseks ebasobivad. “Kui jaanuari lõpus oli veel lootust, et lumi tuleb veebruari jooksul ikka maha, siis nüüdseks on selge, et ilma talvisemaks muutumist loota pole ning õhutemperatuur püsib valdavalt plusspoolel,” rääkis Tamsalu–Neeruti suusamaratoni peakorraldaja Vahur Leemets. Ta lisas, et kuigi lähipäevad lubavad taevaluukidest veel lund juurde, on rajapõhjad olukorras, kus maratoni pidada pole võimalik.