Tellijale

Rakvere Orienteerumisklubi 18-aastase sportlase lõppresultaat Põhja-Rootsis Umeå lähistel Vindelni suusakeskuse väga tehnilisel ja kiirel rajal on tema senise karjääri parim. Esitosinas lõpetamist nimetas Sander Pritsik ise suureks üllatuseks. “Olen sellega väga-väga rahul,” lausus ta.

Et harjutamistingimused on Eestis olnud sellel talvel viletsad, mingeid erilisi ootusi tal enda sõnul enne sprinti polnud ning ta asus seetõttu starti üsna pingevabalt. “Läksin rajale mõttega, et teen oma sõidu ära ja eks siis paistab, kuidas välja tuleb,” lausus rakverlane.