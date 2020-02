Rakvere haiglasse koroonaviiruse kahtlusega patsiente ravile ei paigutata

Rakvere haigla ravijuht Liis Otstavel on Virumaa Teatajale rääkinud, et haigla on saanud terviseametist toimimisjuhendi käitumiseks koroonaviiruse kahtlusega patsientidega. Koroonaviiruse tüvega 2019-nCoV patsiendid hospitaliseeritakse Eestis kas Lääne-Tallinna keskhaiglasse, Tartu ülikooli kliinikumi, Pärnu haiglasse või Ida-Viru keskhaiglasse.

“Seega ei peaks Rakvere haiglasse sellised patsiendid üldse sattuma. Juhuks kui selline patsient siiski meie haiglasse tuleb, on kõik kaitsevahendid kasutamiseks valmis, patsiendi isoleerimiseks on erakorralise meditsiini osakonnas negatiivse rõhuga isolaator ja sealne personal on saanud praktilise väljaõppe,” rääkis Otstavel valmisoleku kohta.

Ravijuht lausus, et Rakvere haiglas Hiinas avastatud koroonaviirust diagnoosida ei saa. “Kuid meie võimuses on kahtluse korral võtta proovid vastavalt täpsele juhendile ja terviseameti laborisse saata,” lisas Liis Otstavel.