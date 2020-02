Hulk oranže kirjakaste kaob varsti ajalukku

Rakveres Tallinna 12 ei saa kuidagi märtsis kirjakasti maha võtta, sest sellest on jäänud vaid aimatav jälg postil.

2017. aastal alustas Eesti Post kirjakastide paigaldamist käidavamatesse kohtadesse. Uuendus on aga viinud selleni, et osa kirjakaste on tühjaks jäänud ning märtsis tõmmatakse kirjakastide võrku omajagu koomale.