Vanaaegne kummikeks tuleb tagasi

Kummikeks on midagi seesugust, mis praegusel ajal on noorematele õpilastele tundmatu, ja keksimise õppimiseks peab juhendi kaasa panema. Sõmeru koolis selle uurimiseks kannatust ei jagunud – õnneks andsid need tüdrukud, kes kunagi poest ostetud püksikummiga olid keksinud, võtted noorematele kooliõdedele edasi.