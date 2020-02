Karude hingekirja lisandus ülikogenud mängujuht

Karude mänedžer Raivo Tribuntsov lausus, et praegu on tõepoolest veel vara käia välja vekslit, millal Viljandis sirgunud Reimo Tamm kadrinlaste vormi selga tõmbab, kuid pakkus, et selgus saabub majja paari nädala jooksul. "Soovime panna kõik esiliiga meeskonnad, kes ihkavad meistriliigasse minna, veel rohkem pinge alla. Me ei taha kellegi elu kergeks muuta, vaid vastupidi – soovime teha esiliiga võitmise võimalikult keeruliseks," rääkis Tribuntsov.