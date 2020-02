Soojamajanduse arendamist toetatakse ligi tosina miljoniga

Toetust anti 13 katlamaja renoveerimise projektile kogusummas 5,7 miljonit eurot. Nii näiteks renoveerib AS Adven Eesti toetusrahaga Lääne-Viru maakonnas Aseri ja Sõmeru aleviku biokütusel katlamaja.

Esimese projekti maksumus on 935 627 eurot ja toetussumma moodustab sellest 450 000 eurot. Teise projekti maksumus on 653 607 ja toetussumma 255 000 eurot.

Nimetatud toetuste kogusumma on 6,1 miljonit eurot ning rahastuse sai 31 projekti. Teiste hulgas uuendab AS Rakvere Soojus soojustorustikku KIK-i toetusega Rakvere linnas ja AS Adven Eesti Sõmeru alevikus.