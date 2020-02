Paavo Nelke pani Soome tipptiimi treeneriameti maha

Tapalt pärit kunagise Eesti koondise puuriluku sõnul tingis otsuse mitme asjaolu kokkulangemine. Määravaks sai see, et päevatöö tõttu Helsingisse kolinud 49-aastane juhendaja ei leidnud enda sõnul head tasakaalu ühes ehitusfirmas töötamise ning käsipallurite juhendamise vahel.

Samas nentis juhendaja, et möödunule tagasi vaadates tal midagi hingele kripeldama ei jää. "Olen hullu kogemuse võrra rikkam. Seda, et lõpu tegin, ei kahetse absoluutselt," rääkis Paavo Nelke. Tapa juurtega treener ei välistanud, et tegeleb juhendamisega ühel hetkel edasi. "Huvi noorte treenimise vastu on mul olemas. Samas tahaksin teha seda tööd ja kogemusi edasi anda ikka Eestis, mitte Soomes, mis omakorda eeldab, et leian Eestis tööd."