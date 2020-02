Kroonikeskusele tehti tualettruumidesse paigaldatud kaamerate tõttu ettekirjutus

"Kuna andmetöötleja ei ole vastanud inspektsiooni järelepärimistele kaamerate olemasolu kohta alates möödunud aasta novembrist, tuli inspektsioonil teha Rakveres asuvasse Kroonikeskusesse kontrollkäik ja selgitada välja, kas tualettruumidesse on paigaldatud kaamerad," kõneles andmekaitseinspektsiooni vaneminspektor Maria Muljarova.

Tema sõnul avastati kontrollkäigul Kroonikeskuse kaubanduskeskusesse kaamera nii meeste kui ka naiste tualettruumist. "Fikseerisime tualettruumides asuvate kaamerate asukohad. Lisaks selgus kontrollkäigu tulemusel, et ühe kaamera vaatevälja jääb ka naiste tualettruumi esimene WC kabiin ning rikutud oli jälgimisseadmetest teavitamise korda," resümeeris Muljarova.

Inspektsiooni ettekirjutus-hoiatuse järgi peavad kaamerad olema tualettidest eemaldatud 9. märtsiks. Kui seda ei tehta, saab inspektsioon kohaldada karistusena sunniraha 6000 eurot iga likvideerimata jäetud kaamera kohta.

Inspektsioonile teadaolevalt on paigaldatud kaamerad lisaks Rakvere Kroonikeskusele ka Võru Kagukeskuse tualettruumidesse ning ettekirjutuse mittetäitmine läheb OÜ-le Kroonikeskus maksma vähemalt 24 000 eurot. Kusjuures tuleb arvestada, et sunniraha on võimalik kohaldada korduvalt kuni ettekirjutus täidetakse.

Maria Muljarova selgitas, et kuna proovikabiinides, riietusruumides, wc-des ja duširuumides on inimestel ilmselgelt kõrgendatud ootus privaatsusele, on sellistes ruumides jälgimisseadmete kasutamise näol tegemist oluliselt suurema põhiõiguste riivega, kui muudes ruumides. Ka Euroopa andmekaitsenõukogu seisukoha järgi on ülimalt keeruline leida õigustust tualettruumidesse kaamerate paigaldamiseks.

"Kuna inimesel on õigus eeldada, et talle on mingis ulatuses tagatud diskreetsus, on tema hügieenitoimingute jälgimine inimväärikust alandav. Seda enam, et inimene ei tea, kes salvestistega tutvuda saab ning mis põhjustel ja kui kaua võidakse salvestisi alles hoida," kõneles Muljarova.