Nädala kaja: lahing Vargamäe ümber

Arvata võib nii ja teisiti. Mihkel Mutt on täheldanud: “Miks Pearu meile üldsegi vastumeelt pole ja Rehepapp koguni meeldib, on küsimus eesti rahvusliku mentaliteedi uurijatele. Aga on selge, et üksnes sellest tüübist eeskuju võttes oma riigi tunnet ei kasvata.”

“Niikaua kui me teame, et Andresel on siiski natuke rohkem õigus kui naabrimehel, ei ole me oma südames kaotanud võimet heal ja kurjal vahet teha. Ja see on kõige tähtsam,” arvab Mihkel Mutt. Võib nõustuda või mitte, aga on, mille üle mõelda.