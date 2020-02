Veidrad lood ja kiired reisid. Kontseptuaalselt

Alissa Šnaideri “Veidrad lood, mida olen proovinud kirjutada” on autori sõnul kogu jutustavatest piltidest, mis uurivad liikumatut liikumist ning sulatavad kokku elutuid ja elusaid objekte. Seeria on loodud montaažitehnikas.

“Mõned stseenid on hoolikalt lavastatud, mõned on tekkinud juhuslikult, kolmandad on hiljem kokku sulatatud, moodustades uusi objekte. Mõned stseenidest on kadunud või ei ole neid kunagi olnudki, sest tehnoloogia ei suuda tühjust salvestada,” rääkis Alissa Šnaider.