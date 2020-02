Nii päästjate drooni kui ka politsei valdusse kuuluvat tabas paratamatu saatus

Ida päästekeskuse Lääne-Virumaa piirkonna juhataja Jaak Janno rääkis, et eelmise aasta detsembris aitasid pritsimehed oma drooniga otsida Kadrinas kaduma läinud inimest. Rakvere päästekomandos on suur droon, millel küljes infrapunakaamera. See avastab temperatuuri kõikumisi ja seepärast kõlbab hästi inimeste otsimiseks.

Paraku aga tabas otsingutel drooni tehniline rike ja hinnaline masin sadas vastu maad. “See ei olnud piloodi viga,” ütles Janno. Droon on praegu Janno sõnul garantiiremondis ja päästjad loodavad selle sealt kätte saada märtsis.

Janno selgitas, et Ida päästekeskusel on kaks drooni – üks Rakveres, teine Jõhvis – ja vajadusel saadakse kasutada Ida-Virus olevat lennumasinat. Samuti on saadaval Tallinnas asuv droon, mida sealsed päästjad erinevalt regioonide pritsimeestest pea iga päev kasutavad.

Jaak Janno sõnul on Virumaa päästjatel talvekuudel drooni vähem vaja. Lennumasin kulub marjaks ära kevadel ja suvel, mil on maastikutulekahjud. Drooniga on hea olukorda jälgida ja kustutustöid korraldada. Ka kavandavad päästjad hakata drooni vahendusel tegelema ennetustööga. Täpsemalt öeldes on plaan hakata seirama Oru turbaraba, mis kipub sageli süttima. Drooni, õigemini selle infrapunakaamera abil aga saab võimaliku tulekolde juba varakult avastada ja nii hoida ära suurema põlengu, mille kustutamiseks palju ressurssi kulub.

"See ei olnud piloodi viga." Jaak Janno, Ida päästekeskuse Lääne-Virumaa piirkonna juhataja

Kuna droonid on laialt levinud ka eraisikute käes, on päästjatel soov, et need, kes tahavad päästjatega seotud sündmusi õhust jälgida, kooskõlastaksid oma drooni lennu päästetööde juhiga. Seda seepärast, et vältida droonide kokkupõrget.

Politsei jäi oma droonist rääkides kidakeelseks.

“Rakvere politseijaoskonnas on droonivõimekus olemas, aga tõepoolest jäi Ida prefektuur ühest droonist tehnilise rikke tõttu ilma,” vastas toimetuse järelepärimisele Ida prefektuuri pressiesindaja Andra Jundas. “Seetõttu ei olegi politseil kasutusel ainult üks droon, vaid neid on mitu,” jätkas ta ja lisas, et politsei teeb head koostööd partneritega, kes vajadusel oma lennumasinaga korrakaitsjatele appi tulevad.