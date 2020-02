Väike-Maarja kaasab laenuraha

Investeerida kavatsetakse sel aastal 1,347 miljonit eurot. Et toetuste osakaal on suhteliselt väike, plaanitakse investeerimiseks võtta kuni 1,1 miljonit eurot laenu. Suuremateks investeeringuteks lisaks teedele, kuhu kulub 475 000 eurot, on Rakke kultuurikeskuse hoone renoveerimine mitmeotstarbeliseks keskuseks ja selle üleviimine lokaalküttele, milleks kulub kokku 270 000 eurot, ning Väike-Maarja hooldekodusse lifti paigaldamine, mis peaks koos projekteerimisega maksma 90 000 eurot.