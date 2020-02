Traditsiooniline pidu ainult naistele toimub Kundas taas

Viru-Nigula kultuurikeskuse direktor Kristi Onkel rääkis, et igal aastal püütakse leida just naisi kõnetavad teemad ja esinejad.

“Oleme rääkinud tervisest, ilust, kokandusest – kõigest, mis naisi huvitab. Seekord räägib Kris Leinatamm olulisel terviseteemal, samuti saab nõuandeid enda motiveerimiseks,” kõneles Onkel ja lisas, et aastatega on kujunenud ka naiste seltskond, kes iga kord sel õhtul kohal on.