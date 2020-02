“Vaikiv valgus” on luules ja fotos

“Kirjutamine on minu rõõm ja kirg. Suure tänu selle eest, mis paberile jõuab, tahan öelda oma emakeeleõpetajatele ja lapsepõlve igavatele hetkedele. Praegu saan tõdeda, et nii nagu minu süda sõnu ritta seab, nii minu käsi kirjutab. Ja kirjutab enamasti luulekeeles, tänumeeles, õnneõhinas ja rõõmupõhiselt,” märkis Maris Mägi. “Hobifotograafia on minu teine suurim rõõmukinkija ja hingerahu looja. Tihti sünnivadki riimid just mõnd fotot vaadates.”