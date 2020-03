Presidendimatk tõi rajale taas nii presidendi kui ka rahva

Presidendimatkalt ei puudunud tänavu ka meeleolukas jäneste seltskond – jänesteks kostümeeritud Rakvere vallast pärit naised-lapsed on käinud matkal oma kümme aastat. "Tegelikult oleme algselt rühm Tantsumaiad, oma seltskonnaga on väga tore tulla ja nüüd on kujunenud nõnda, et jäneseid juba oodatakse ning oleme justkui lahutamatu osa presidendimatkast," rääkis üks jänestest, Sirje Rebane.