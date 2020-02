Pildid: talimängudel jagub põnevaid persoone ja ägedaid heitlusi

Ehkki tipptasemel pallimängud on juba ammu möödanik, otsustas Ida-Virumaal kahes koolis eripedagoogina töötava Jaana Kotova enda sõnul tõmmata korvpalliketsid jalga just tänu Lüganuse kooli õppurite pealekäimisele. "No mõnus, mõnus on. Tüdrukud ise ütlesid, et davai, lähme," lausus ta.