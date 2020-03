Paar tuhat eestimaalast matkas Aegviidust Jänedale

"Igaüks omas tempos, oma seltskonnaga," soovitas president Kaljulaid rahvast enne starti tervitades. Tapa vallavanem Riho Tell ütles oma tervitussõnades rahvale, et lumi, mida keegi ei olnud osanud oodata, sadas presidendimatka jaoks väga õigel ajal maha. Nõnda olid ka suusarajad matkaseltskonna ootel. "Haiget tegemise ajastul tahame toetada presidenti ja saata sõnumi poliitikutele. Toetame presidenti, ta on meile paljudes küsimustes eeskujuks," lausus Riho Tell oma sõnavõtus.

Pärast traditsioonilise ühise droonipildi tegemist voogasid rõõmsad matkalised kas suusarajale või kergliiklusteele. Matkajate seas oli nii eakaid kui ka väikelapsi, nii peresid kui ka sõpruskondi. Väga paljud olid võtnud kaasa ka oma pereliikmetest koerad. Tartust tulnud whippet'i tõugu Legole oli see teine presidendimatk koos oma perenaise Jaana Reinekiga. "Tegelikult olen pärit Aegviidust, meil on siin suvekodu ja saame presidendimatkal perega kokku – vanemad tulevad Tallinnast. Siin on lõbus ja tore. Palju neid üritusi, kuhu ka koeri saab kaasa võtta, ikka on," rääkis Jaana Reinek.

Tartust tulnud whippet'i tõugu Lego ja tema perenaine Jaana Reinek teepeatuses Nelijärvel. FOTO: Vladislav Musakko

Tallinlane Ave Orgulas oli presidendimatkal juba mitmendat aastat. "Ilus ilm, hea rada, meeleolu on viis pluss," kirjeldas Ave Orgulas, kel oma pereliikmete ees oli matkal väike edumaa. Nimelt otsustas naine tulla suuskadega ja ülejäänud – abikaasa koos tütre, poja, poja elukaaslase ja kolme koeraga – jalutasid omas tempos kergliiklusteel.

74-aastane Jaak Vihmand on kaasa teinud kõik presidendimatkad. "Võtsin eile suusad välja ja tegin Tähetorni pargis ja Harku mägedes proovisõidu," nimetas Vihmand, kes läbis ka presidendiraja suuskadel. Vaid veidi enne finišit võttis ta suusad kaenlasse, sest viimasel kilomeetril oli lõik, kus sulalumi kippus suuskade külge jääma. "Aga Aegviidu kant on mu lemmikpaik juba 1963. aastast saati, kui TPI-sse õppima läksin," täpsustas Tallinna mees, kes sealmail ikka suusatamas ja matkamas käinud.

"Matka avamisel nimetas vallavanem eriliselt presidendi tegevust, leian, et tervis ja vabas õhus liikumine on ikka kõneaine," avaldas Jaak Vihmand arvamust.

74-aastane Jaak Vihmand on kaasa teinud kõik presidendimatkad ja osales ka tänavu. FOTO: Vladislav Musakko

Kõik seitseteist korda on Aegviidust Jänedale matkanud ka Tapa mees Tõnis Matsiselts ja tema lapselaps Gustav Miil on samuti kõik matkad kaasa teinud, abikaasal ja tütrel on paar korda vahele jäänud. "Värskes õhus on tore koos liikuda, käime muidu ka palju väljas, aga siin on hea ühtsuse tunne," nimetas Tõnis Matsiselts. "Kakskümmend aastat tuleb ikka ära teha, kui ise vastu pean ja president vastu peab!"

Suuskadel finišisse jõudnud president Kersti Kaljulaid kommenteeris päeva juht Tõnis Millingule: "Tänavuse talve kohta on lund metsikult." FOTO: Vladislav Musakko

Finišisse jõudnuid ootasid Musta Täku Tallis soe hernesupp ja kuklid. Jäneda lossis oli avatud aga Papa Krimmi heategevuslik kohvik, kuhu 22 perenaist olid küpsetanud hõrgutisi, mille müügist saadava tuluga toetatakse Jäneda lossi veranda remonti. Ka ostsid matkajad 1170 kaheeurost loteriipiletit ettevõtmise toetuseks ning piletite soetanute vahel loositi välja 80 auhinda – peaauhinnaks oli teler.

Jäneda mõisas tegutses viiendat korda Papa Krimmi heategevuslik kohvik, millega teenitud tulu läheb Jäneda mõisa veranda remondi toetuseks. FOTO: Vladislav Musakko