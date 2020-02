Supernaine: rakkelane Helena Veelmaa kompab jõutõstmises piire

"Surumine oli selline kaua oodatud kaunikene ja tundus, et oli sobiv aeg [senine rekord üle] teha. Lootsin, et äkki tuleb sada ära ja tuligi," rääkis rakkelane. Jõutõstmise kolmest alast teisena kavas oleva lamades surumise lõpptulemus pakkus talle ilmselgelt suurimat rahulolu.

"Eesmärk oligi minna rekordeid püüdma ja kaaluklassi võita. Ma teadsin, et need kõik olid mu sees olemas, aga pigem oligi kõik vormistamise küsimus ehk kuidas närv vastu peab," kõneles Helena Veelmaa. Ta lisas, et kuna väike tõenäosus oli samuti absoluutarvestuses midagi korda saata, siis piisas tal väikestest arvutustest, et seegi eesmärk reaalsuseks muuta.