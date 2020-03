Sarja “Iseolemine” hooaja avasaates räägib oma loo Rakverest pärit noormees

Puuetega inimeste osakaal kogu Eesti rahvastikust on ligi 12%, neist rohkem kui 60 000 on tööealised. Uuel hooajal uurib “Iseolemine”, kuidas läheb neil inimestel, kel puude tõttu jagub rohkelt väljakutseid. Mis on toimetuleku võti, millest leida innustust ja kuidas raskused ületada? Ja mida saavad end terveks pidavad inimesed erivajadustega inimeste elu lihtsustamiseks teha?

"Toimetaja Iiris Saluri võttis minuga ühendust, kuna ta juhtumisi leidis üles minu blogi, mis inspireeris teda. Kuna mulle saate kontseptsioon meeldib ja arvati, et ma sobiks osalema, siis olin meeleldi nõus koostööd tegema. See oli mulle hea võimalus tükikest enda elust jagada, et loodetavasti keegi sellest jõudu või uusi mõtteid saaks," rääkis Madis. "Minu peamine sõnum on see, et alati on põhjust elust rõõmu tundmiseks ja kõik on võimalik, kui endasse uskuda. Erivajadusega inimene suudab palju rohkem kui pealtnäha võib tunduda."