Koolivaheajal reisinud võiksid paariks nädalaks koju jääda

"Vaheaeg on läbi ja homme alustavad koolid uue hooga oma tavalist tööd. Möödunud nädalal diagnoositi Eestis esimene COVID-19 juhtum ja viiruse leviku takistamiseks peame kõik käituma teadlikult. Mõistlik on suhtuda viiruse ohtu tõsiselt. Seega soovitame koolidel võimaldada vahepeal riskipiirkonnas reisinud õpilastel 14 päevaks koju jääda," ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

"Koolid oskavad suurepäraselt kasutada kaasaegsed õpivõimalusi, et ka lühiajaliselt kodus viibivad lapsed saaksid saavutada ettenähtud õpitulemused. Samuti on see hea võimalus iseseisva õppimise oskuste rakendamiseks," lisas Reps.