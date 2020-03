Tamsalu tüdruk pääses Lottemaa leiutamisvõistluse finaali

Ise on ta oma ideed kirjeldanud nii: "Kindlasti on paljudel lastel või lühikestel inimestele see probleem. Nimelt, lähed kuskilt kõrgest aiast mööda, kuuled hääli, tahaksid hirmsasti teada, mis seal toimub, aga lihtsalt ei näe, sest oled niivõrd lühike veel. Sellel probleemile on aga nüüd lahendus! Selleks on kaasaskantav auk. Selle saad paigutada kõrge plangu keskele ja justkui imeväel tekib auk sinna plangu sisse ning näedki, mis huvitavad helid sealtpoolt tulid. Muidugi saab seda kasutada ka läbi seinte piilumiseks, aga tuleb olla viisakas, et sa kellegi võõra meelerahu ei häiriks. Loomulikult on sellega ka üks probleem. Kindlasti ei tohiks seda taskusse panna, muidu tekib kohe su riietesse suur auk ja nii mõnigi asi võib sealt taskust ära kaduda. Hoiustada tuleks seda spetsiaalses kotikeses, kust siis kaasaskantav auk välja võtta ja vajadusel seda kasutada."