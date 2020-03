Ümbrikupalga riskiga on 15 protsenti Lääne-Virumaa ettevõtetest  

Maksuauditi osakonna üksusejuhi Külli Koidumäe sõnul on Lääne-Virumaal ümbrikupalga maksmisega probleeme nii töötlevas tööstuses kui ka ehitussektoris, millele seetõttu rohkem tähelepanu pööratakse. "Meie kõrgendatud huvi all on ka ehituse riigihanked, kuna avalik sektor peaks ise töid tellides kasutama ausate ettevõtjate teenuseid. Kindlasti pöörame suvisel turismihooajal rohkem tähelepanu toitlustusettevõtetele, sest hooajalistel töödel kasutatakse ajutist tööjõudu, millega kaasneb ümbrikupalga maksmise risk," selgitas Koidumäe.

Silmas tasub pidada, et ümbrikupalga maksmisel on alati kaks osapoolt – tööandja ja töötaja. MTA lähtub oma kontrollides sellest, et kui töötaja on teadlikult ümbrikupalka vastu võtnud või seda koguni ise nõudnud, vastutavad töötasult kinni pidamata jäänud tulumaksu eest töötaja ja tööandja mõlemad. Seepärast tuleb inimesel, kes on saanud aasta jooksul töötasu n-ö mustalt või kes märkab tuludeklaratsiooni esitades, et eeltäidetud deklaratsioonil on kajastatud tegelikkusest väiksem töötasu, märkida tuludeklaratsiooni oma tegelik sissetulek.