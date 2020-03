Koolivaheajal Tenerifel puhanud vaheajapikendust ei võta 

Rakvere reaalgümnaasiumi direktor Martti Marksoo märkis, et mõned nende õpilased viibisid koolivaheajal Tenerifel. "Kodud otsustavad, kas saata laps kooli või hoida kodus. Konsulteerisime terviseametiga ja oleme seisukohal, et kui terviseseisund on hea, mingeid kahtlusi ei ole, ei ole keelatud ka kooli tulla. Nii ütlesime ka vanematele," rääkis Marksoo, lisades, et Tenerife ei ole ka riskipiirkond, pigem on ohuallikad lennujaamad. "Paanikaks ei ole põhjust."