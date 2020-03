Tapa valla kultuurikeskus sai juhi

Uue juhi üks seisukohti on see, et keskuse eesmärk on hoida kindlasti kohaliku kogukonna väljakujunenud traditsioonilisi üritusi. Võrumaa mees Edmar Tuul on Tapa valla kultuurikeskuse allüksustes käinud nüüdseks mõned korrad. "Esimene suurem katsumus saab olema Tamsalu kultuurimaja hoone valmimine. Üks asi on karkass ja teine on sisu," lausus Tuul. Praegu näeb kultuurikeskuse värske juht esimese ülesandena inimeste ja olukorraga tutvumist. "Minu ülesandeks on nüüd leida võimalus neid inimesi toetada, et saaksime kätte kogu potentsiaali. Olen kindel, et asutuste ühinemine toetab edasist arengut oluliselt. Võimalusi ja tegevusi tekib ainult juurde," lisas Edmar Tuul.