Uus radar avab tee tuulikute püstitamisele

Kaasiku sõnul on riigi soov, et omavalitsused määratleksid oma planeeringutes potentsiaalsed alad, kuhu oleks võimalik tuuleparke rajada. Ministeeriumil on valminud ka esialgsed kaardid sellest, kuhu oleks võimalik tuuleparke rajada, kuid Kaasiku sõnul tuleks neisse kaartidesse suhtuda väga suure ettevaatusega.