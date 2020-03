Tellijale

Teadupoolest on Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum pakkunud välja, et just Kunda linn võiks olla sobilik koht Eesti esimese tuumaelektrijaama jaoks. Rakvere ametikooli füüsikaõpetaja ja Mahu Külaseltsi juhatuse liige Olev Mäe sõnas, et rahvasuus liiguvad juba jutud, et Lontovas on tuumajaama tarvis krunt valmis.