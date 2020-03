Jõhvi puurimisel vandus tehnika alla

Tellijale

OÜ Inseneribüroo Steiger juht Erki Niitlaan rääkis, et auk on põhimõtteliselt valmis. “Enne järgmist objekti oli meil nagunii plaanis puurmasin hooldusse saata: garantiiaeg on läbi ja põhjalik hooldus oligi ette nähtud. Olime juba auguga peaaegu lõpus väljas, kui masinale tulid mingid kõrinad sisse. Võibolla oleks võinud selle viimase otsa ka ära teha, aga ei tahtnud riskida,” kõneles ta.