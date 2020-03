Õngitsuskirjade arv võib kasvada

Piilmanni sõnul on pank petukirjade kampaaniast teadlik ja on alustanud sellekohase teavitustööga sotsiaalvõrgustikes.

Julia Piilmann lisas, et kiirel tulumaksutagastuse perioodil võib niisuguste rünnakute arv olla tavapärasest suurem, ja märkis, et SEB Eesti kodulehel on viimastel kuudel olnud ka petukirjade püsihoiatus ning kliente teavitatakse võimalikust ohust plaanipäraselt.